Le prime pagine dei quotidiani di oggi 11 maggio: la rassegna stampa

Diversi i temi in apertura sui giornali in edicola stamattina. In primo piano la nuova rottura tra Donald Trump e l'Iran, col presidente Usa che giudica "inaccettabile" la risposta di Teheran al piano americano. Grande spazio al nuovo terremoto nel governo, col ministro della Cultura Giuli che azzera lo staff vicino a FdI. Crescono le preoccupazioni per l'Hantavirus: nave sbarcata a Tenerife. Sugli sportivi domina il crollo del Milan: rossoneri contestati a San Siro, la Roma raggiunge Allegri al quarto posto
- Tanti i temi in primo piano sulle aperture dei quotidiani in edicola stamattina. Sul Corriere della Sera spazio alla nuova rottura tra Donald Trump e l'Iran, col presidente Usa che giudica "inaccettabile" la risposta di Teheran al piano statunitense per la tregua. Fotonotizia per lo sbarco blindato a Tenerife delle nave su cui viaggiavano i passeggeri a rischio Hantavirus. Nuovo caso all'interno del governo, col ministro della Cultura GIuli che azzera tutto il suo staff
- Lo 'strappo' di Giuli trova ampia vibilità anche sulla prima di Repubblica: via Merlino e Proietti, due funzionari di area Fratelli d'Italia. A pesare sulla decisione il caso dei fondi negati per il documentario su Giulio Regeni. Ira di Palazzo Chigi, il ministro: "O io o loro". Taglio alto per le preoccupazioni crescenti sull'Hantavirus: più controlli alle frontiere, mentre a Tenerife avviene lo sbarco della nave infetta. Allertati medici per porti e aeroporti
- 'Iran-Usa, pace in frantumi' titola La Stampa, chiudendo definitivamente i residui spiragli di prolungamento della tregua nel conflitto in Medioriente. No di Teheran al piano Usa: "Sarebbe una resa". Ira di Trump: "Finiranno di ridere". A centro pagina il nuovo caso Giuli che agita la maggioranza. Tensione con Fratelli d'Italia: "Vuole farsi cacciare"
- Nuove rivelazioni legate alla vicenda di Nicole Minetti sul Fatto Quotidiano. In esclusivo parla la massaggiatrice a villa Cipriani: "Ecco cosa ho visto ai party con escort". Nel racconto si parla di "festini per vip con ragazze anche minorenni". Nordio contro l'Ue: l'abuso d'ufficio resta abolito, ma medita nuovi reati
- Sulla Gazzetta dello Sport il nuovo tracollo del Milan, che affonda in casa contro l'Atalanta e ora vede a serio rischio la qualificazione alla Champions League. Fischi copiosi a San Siro, Leao disastroso e squalificato. Allegri: "Momento duro". Vola la Roma, trascinata da un super Malen: rossoneri raggiunti al quarto posto
- Le due facce della domenica di Serie A anche sul Corriere dello Sport, con Malen (13 gol in 16 partite) che trascina i giallorossi a un recupero rocambolesco. A San Siro crolla il Milan, a cui non bastano le reti nel finale di Pavlovic e Nkunku. Contestati i giocatori e l'amministratore delegato Furlani