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Le prime pagine dei quotidiani di oggi 11 maggio: la rassegna stampa

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Diversi i temi in apertura sui giornali in edicola stamattina. In primo piano la nuova rottura tra Donald Trump e l'Iran, col presidente Usa che giudica "inaccettabile" la risposta di Teheran al piano americano. Grande spazio al nuovo terremoto nel governo, col ministro della Cultura Giuli che azzera lo staff vicino a FdI. Crescono le preoccupazioni per l'Hantavirus: nave sbarcata a Tenerife. Sugli sportivi domina il crollo del Milan: rossoneri contestati a San Siro, la Roma raggiunge Allegri al quarto posto

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Adunata Alpini a Genova, sfilano 90mila penne nere. FOTO

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