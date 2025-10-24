Femminicidio Pamela Genini, a Strozza chiesa piena per funerali. FOTO

Offerte Sky
Femminicidio Pamela Genini, a Strozza chiesa piena per i funerali della 29enne. FOTO

©Ansa

La donna di 29 anni è stata uccisa con oltre 30 coltellate la sera di martedì 14 ottobre a Milano dal compagno Gianluca Soncin. Oggi i funerali nella chiesa parrocchiale di Strozza, paese della valle Imagna, nel Bergamasco, di cui la giovane era originaria. Al termine delle esequie, accompagnata da un lungo applauso, la bara bianca è stata portata al cimitero dello stesso paese

