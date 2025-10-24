Femminicidio Pamela Genini, a Strozza chiesa piena per funerali. FOTO

Femminicidio Pamela Genini, a Strozza chiesa piena per i funerali della 29enne. FOTO
La donna di 29 anni è stata uccisa con oltre 30 coltellate la sera di martedì 14 ottobre a Milano dal compagno Gianluca Soncin. Oggi i funerali nella chiesa parrocchiale di Strozza, paese della valle Imagna, nel Bergamasco, di cui la giovane era originaria. Al termine delle esequie, accompagnata da un lungo applauso, la bara bianca è stata portata al cimitero dello stesso paese
- La chiesa piena, la bara bianca e nessuna telecamera ammessa all’interno per l’ultimo saluto a Pamela Genini, la donna di 29 anni uccisa a coltellate a Milano nella sua casa dall'ex fidanzato Gianluca Soncin, ora in carcere
- I funerali si sono tenuti questa mattina nella chiesa parrocchiale di Strozza, paese della valle Imagna di cui la giovane era originaria, nel Bergamasco
- Nel primo banco ci sono la mamma di Pamela e il compagno, dietro gli altri parenti. Le esequie sono state celebrate dal parroco di Strozza don Luigi Carminati insieme ad altri concelebranti provenienti da tutta la valle Imagna. Presenti anche dei sindaci dei Comuni vicini con la fascia tricolore
- La bara bianca è entrata in chiesa sulle note de L'ultimo dei mohicani. "O Signore, ti portiamo tutte le donne sfigurate dai flagelli dell'egoismo e della prepotenza di uomini capaci solo di possedere e incapaci di amare", ha detto il parroco di Strozza, don Luigi Carminati, nella preghiera che precede i funerali
- “Ti portiamo il pensiero perverso di tutti coloro che ancora credono che la donna sia solo un oggetto di piacere, un'immagine da mostrare, merce di scambio e di guadagno, illudendole di incoronarle a reginette, ma con corone di spine, che violano l'identità. Signore, purifica il loro sguardo", ha detto ancora il parroco nella preghiera
- "Siamo qui in una giornata di sole perché Pamela è un raggio di sole nei nostri cuori ", ha detto ancora don Carminati
- Prima che la bara di Pamela lasciasse la chiesa un organista ha intonato la canzone di Prince Nothing compares 2 You. Alla fine della cerimonia funebre c'è stato anche un applauso che ha accompagnato l’uscita della bara dalla chiesa
- Al termine delle esequie il corteo si è incamminato dalla chiesa di Sant'Andrea apostolo verso il cimitero
- "Non ci saremmo mai dovuti trovare in questa situazione e in questa tragedia. Cerchiamo di riflettere sull'accaduto e di estirpare il seme dell'odio". Così Alex Cuter, vicesindaco di Strozza, che si è commosso parlando di Pamela Genini
- "L'Amministrazione non ti dimenticherà mai - ha detto ancora il vicesindaco Cuter - Anche nel paese potete trovare due panchine: vi invito a sedervi e pensare un attimo. Siamo persone umane e dobbiamo volerci bene. Ciao Pamela, Strozza non ti dimenticherà"