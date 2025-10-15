Pamela Genini, chi era la vittima del femminicidio a Milano

Pamela Gemini, 29 anni, originaria di Strozza, è stata uccisa a Milano dal compagno Gianluca Soncin, 52 anni, nel quartiere Gorla. L’aggressione è avvenuta sul balcone di un appartamento, sotto gli occhi dei vicini che hanno dato subito l’allarme. L’uomo ha tentato di togliersi la vita ed è ricoverato in gravi condizioni al Niguarda

Pamela Genini, 29 anni, è l’ennesima vittima di femminicidio. È stata uccisa martedì sera, 14 ottobre, nel quartiere Gorla di Milano, dal suo compagno, Gianluca Soncin, 52 anni, originario di Biella. La violenza si è consumata sul terrazzino di un appartamento al terzo piano di via Iglesias, sotto gli occhi dei vicini di casa che hanno assistito all’aggressione e allertato i soccorsi.

Le prime ricostruzioni



Secondo le prime ricostruzioni, la vittima aveva manifestato la volontà di interrompere la relazione, come riferito da un suo ex compagno, e durante l’incontro avvenuto nell’abitazione di lei la situazione è degenerata. Soncin l’ha trascinata sul balcone e l’ha colpita più volte con un coltello, mentre i vicini, resisi conto di quanto stava accadendo, urlavano per chiedere aiuto e contattavano il 112. Attorno alle 22 sono intervenuti gli agenti delle Volanti e i vigili del fuoco, che hanno sfondato la porta per entrare nell’appartamento, ma per la donna non c'è stato nulla da fare. Il suo aggressore, che ancora impugnava l’arma, ha tentato di togliersi la vita con due coltellate alla gola. È stato soccorso e trasportato d’urgenza all’ospedale Niguarda, dove si trova ricoverato in gravi condizioni.



Chi era Pamela Genini



Pamela Genini, 29 anni, era nativa di Strozza, un piccolo paese sul versante orientale della Valle Imagna, in provincia di Bergamo. Come riporta il Corriere della Sera, la sua vita si divideva tra Montecarlo, Milano e Dubai, ma quando tornava nella Bergamasca le sue apparizioni erano legate ai luoghi a lei familiari: la si vedeva talvolta a Sant’Omobono o a Ponte Giurino, frazione situata tra i Comuni di Berbenno e Bedulita. Insieme all'amica Elisa Bortolotti aveva creato una linea bikini: “EP SheLux è un brand Made in Italy - si legge sul sito internet del marchio - che nasce dall’idea di due amiche molto creative con la passione per la moda e per il mare”.