Abusi su giocatrici minorenni, coach condannato a 10 anni e 6 mesi

L’uomo di 55 anni è accusato di aver abusato delle ragazze (di età compresa tra i 13 e i 16 anni) che allenava tra il 2024 e il 2025. A denunciare l’ex allenatore è stata la madre di una delle vittime dopo aver sentito i racconti della figlia. Il 55enne da febbraio 2025 era stato arrestato in attesa del processo e ora continuerà a scontare la sua pena in carcere ascolta articolo

Abusava delle giovani giocatrici di una squadra di volley amatoriale del Varesotto. Per questo, con l’accusa di violenza sessuale aggravata, un ex allenatore di 55 anni è stato condannato a 10 anni e 6 mesi di reclusione. L’uomo, inoltre, dovrà versare 10mila euro a ciascuna parte civile. La sentenza è stata pronunciata dalla gup del tribunale di Varese, Rossana Basile, al termine del processo con rito abbreviato. L'avvocato difensore attende ora il deposito delle motivazioni, previsto entro 75 giorni, per valutare l'eventuale ricorso in Appello.

La denuncia di una vittima L’ex allenatore della squadra di volley femminile avrebbe abusato delle ragazze di età compresa tra i 13 e i 16 anni che giocavano nella squadra da lui allenata tra il 2024 e il 2025. A far scattare le indagini era stato il racconto di una delle vittime alla madre che si era poi presentata dai carabinieri per sporgere denuncia. L’uomo quindi, a febbraio 2025, era stato arrestato in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in attesa del processo. Nel procedimento si sono costituite dieci parti civili, a fronte di dodici persone offese. Le richieste risarcitorie avanzate dai legali ammontano complessivamente a circa 700mila euro. Leggi anche Marco Montingelli, attore arrestato a Roma dopo minacce a carabinieri