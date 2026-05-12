Roma, uccise il compagno con un appendiabiti: arrestata 35enne

La lite tra i due sarebbe scoppiata nella tarda serata del 26 aprile, con urla sentite anche da alcuni vicini. Solo la mattina dopo la donna avrebbe chiesto l'intervento di un'ambulanza che ha soccorso l'uomo trasportandolo in ospedale in condizioni critiche

Avrebbe ucciso il compagno durante una lite in casa, colpendolo più volte anche con un appendiabiti in metallo. Con questa accusa è stata arrestata dalla polizia Monica Belciug, una 35enne di origini romene. La lite tra i due sarebbe scoppiata nella tarda serata del 26 aprile, con urla sentite anche da alcuni vicini. Ma solo la mattina dopo la donna avrebbe chiesto l'intervento di un'ambulanza che ha soccorso l'uomo trasportandolo in ospedale in condizioni critiche. Alberto Pacetti è poi deceduto il giorno seguente per le gravi ferite riportate.

Fratture e lesioni non compatibili con una caduta

La donna avrebbe raccontato che quella sera si erano ubriacati e il compagno è caduto a terra, ma le fratture al volto, alle costole e le lesioni alla milza non sono state considerate compatibili con una caduta accidentale. In casa gli investigatori del commissariato Primavalle avrebbero trovato chiazze di sangue su una parete del soggiorno, nonostante un tentativo di ripulirla, e sulla biancheria da letto. Tracce ematiche sono state riscontrate anche su un appendiabiti di metallo. La donna è stata arrestata per omicidio.