Secondo i dati dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra), oltre nove comuni su dieci in Italia (il 91,3% del totale) hanno parte del territorio in aree a rischio idrogeologico. Una circostanza che, in caso di forti piogge, accentua il rischio di frane e smottamenti