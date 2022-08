Meteo, tregua dal caldo ma arrivano bombe d'acqua

5/7 Vigili del fuoco

A Roma e nella zona dei Castelli un forte acquazzone, accompagnato da fulmini e tuoni, ha causato disagi e allagamenti. La Protezione Civile regionale ha diramato il bollettino per una allerta gialla in vigore fino al tardo pomeriggio di oggi. Decisione presa anche in Campania (in foto) dove un violentissimo temporale si è abbattuto nel Casertano provocando la caduta di alberi e trasformando le strade in torrenti