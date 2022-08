Le notti più calde mettono a dura prova la salute: lo dice uno studio

Iscriviti alla nostra newsletter per restare sempre aggiornato

Non è un mistero che le temperature medie stiano aumentando anno dopo anno. Le recenti ondate di caldo sono solo un sintomo del riscaldamento globale che, se la situazione non cambierà, porterà a un ulteriore incremento delle temperature medie di 2,5-3 gradi entro il 2100. Le conseguenze di questo fenomeno si ripercuotono anche sulla salute dell’uomo, come ulteriormente confermato da un recente studio internazionale condotto dall’Università della Carolina del Nord Gillings School of Global Public Health. I risultati ottenuti dai ricercatori, pubblicati su The Lancet Planetary Health, indicano che le notti eccessivamente calde causate dai cambiamenti climatici aumenteranno il tasso di mortalità in tutto il mondo fino al 60% entro la fine del secolo.