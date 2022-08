Maltempo in Toscana, ruota panoramica di Piombino in balia del vento

Ancora allerta meteo in Toscana per rischio idrogeologico e temporali forti, dove la protezione civile ha esteso il codice giallo già attivo oggi, fino alle ore 20 del 19 agosto, domani. Sono attesi altri temporali forti. L'allerta riguarda tutta la regione, che conta due vittime a causa del maltempo per via di due alberi caduti.

A causa dei forti temporali che in queste ore hanno colpito il centro Italia a Piombino stava per essere sfiorata una tragedia. Delle forti raffiche di vento, seguite dal temporale, hanno procurato alcuni danni nella città: il vento si è abbattuto su una ruota panoramica presente in una delle piazze principali lesionando delle cabine, di cui sono staccati alcuni pezzi. Nel video che circola sui social network si vede la giostra girare ad una velocità impressionante a causa dell'improvviso maltempo.