Clima, Copernicus: 2024 anno più caldo degli ultimi 10 anni in Europa

L'Europa occidentale ha vissuto uno dei dieci anni più piovosi del periodo analizzato dal 1950. Inoltre, quasi un terzo della rete fluviale europea ha registrato inondazioni che hanno superato la soglia di alluvione “elevata”. Le tempeste e le inondazioni hanno colpito circa 413mila persone in Europa, con almeno 335 vittime ascolta articolo

L'Europa è il continente che si riscalda più rapidamente e dove gli impatti del cambiamento climatico sono evidenti: il 2024 è stato l'anno più caldo mai registrato, con temperature record nelle regioni centrali, orientali e sudorientali. Allo stesso tempo, nel continente si sono verificate le inondazioni più diffuse dal 2013. Nel corso dell'anno, poi, si registra un netto contrasto est-ovest nelle condizioni climatiche, con condizioni estremamente secche e spesso da caldo record a oriente e condizioni calde ma umide a occidente. Sono le conclusioni del rapporto Stato Europeo del Clima 2024 (European State of the Climate 2024 - Esotc 2024), pubblicato dal Servizio per il Cambiamento Climatico di Copernicus (Copernicus Climate Change Service - C3S) e dall'Organizzazione Meteorologica Mondiale (Omm).

Il rapporto Copernicus Secondo il Copernicus Climate Change Service questi disastri si sono verificati durante l'anno più caldo in tutto il mondo e sottolineano la minaccia che le inondazioni rappresentano per l'Europa. Tempeste e inondazioni nel 2024 hanno ucciso più di 300 persone, ne hanno colpite altre 413.000 in tutta Europa e hanno causato danni economici per almeno 18 miliardi di euro. Circa il 30% della rete fluviale europea è stato allagato in quello che è stato uno dei 10 anni più piovosi nel continentedal 1950. Approfondimento Meteo, le previsioni per Pasqua e Pasquetta, ancora molta incertezza