Introduzione

Secondo i dati Arera, gli utenti non vulnerabili che dal mercato tutelato sono passati al Servizio a tutele graduali risparmiano 113 euro all'anno in bolletta rispetto agli utenti vulnerabili che sono rimasti nel mercato tutelato.

Le cifre arrivano alla vigilia della fine del mercato tutelato della luce, prevista per l’1 luglio, che però rimarrà attivo per gli utenti vulnerabili (anziani, disabili e in condizione di povertà) per i quali Arera indica un aumento della bolletta del 12% nel prossimo trimestre luglio-settembre 2024