Introduzione

Il primo luglio è una data importante per gli utenti non vulnerabili del mercato della luce: si passa infatti dalla Maggior tutela al Servizio a tutele graduali. Ma solo per quelli che non hanno ancora selezionato un operatore nel mercato libero.



L'associazione degli utility manager Assium ha stilato una guida con consigli preziosi per orientare gli utenti in questa delicata fase, anche considerando il teleselling selvaggio di call center ubicati all'estero che in questi giorni, sfruttando i dubbi le incertezze degli utenti, propongono contratti sul mercato libero.