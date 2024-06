Bollette della luce e mercato libero, come evitare le truffe

Introduzione

A luglio ci sarà il passaggio al mercato libero per quanto riguarda l’energia elettrica. In questa fase rischiano di diffondersi con maggior frequenza le truffe, via telefono o porta a porta. Di seguito alcuni consigli per evitarle: per esempio mai fornire due numeri – il Pod e il Pdr – presenti in bolletta, perché potrebbero essere utilizzati per attivare contratti, e mai dire ‘sì’ nel corso di telefonate con venditori o presunti tali.

Giovedì l'Arera diffonderà l'adeguamento dei prezzi delle bollette della luce secondo le vecchie regole e ricorderà l'arrivo delle nuove. Chi si trova ancora nel mercato a maggior tutela passerà al sistema delle tutele graduali, che funziona per aree geografiche.