Introduzione

Da luglio scatta il mercato libero dell’energia: chi non ha scelto un nuovo operatore passerà al servizio a tutele graduali, un meccanismo temporaneo che andrà a scadenza nel 2027. Chi è già transitato al mercato libero e preferisce tornare indietro può rientrare nel tutelato entro il 30 giugno e passare poi alle tutele graduali: ciò che deve fare è inoltrare la richiesta all’esercente del servizio di maggiore tutela nel Comune in cui si trova la fornitura.

Per i clienti vulnerabili - ovvero gli over 75, i percettori di bonus sociale per svantaggio economico e gravi condizioni di salute, gli utenti di isole minori non interconnesse o di strutture abitative d’emergenza e i beneficiari della legge 104 per le disabilità - non cambierà nulla: potranno restare nel mercato tutelato, cambiando eventualmente anche dopo la scadenza del primo luglio.