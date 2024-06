Introduzione

In vista della scadenza del 30 giugno, giorno ultimo per il mercato tutelato della luce, Arera ha lanciato una campagna per indicare tutti gli strumenti a disposizione dei consumatori, dal modo migliore per difendersi dai call center ai dubbi sulle prossime scadenze.

Se un operatore chiama per proporre una nuova fornitura, è diritto del consumatore sapere chiaramente con chi si sta parlando, le ragioni della chiamata e avere anche tempo per riflettere sulla proposta ricevuta. È importante ricordare come sussista il diritto al ripensamento, che permette di recedere dal contratto stipulato telefonicamente entro 14 giorni senza fornire spiegazioni. Il passaggio al mercato libero non interessa i cosiddetti clienti vulnerabili, cioè i consumatori che rientrano in determinate categorie: per loro è prevista la continuazione del servizio di maggior tutela.