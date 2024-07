Introduzione

Secondo un’analisi dell'Ufficio studi della Cgia di Mestre, tra il 2019 e il 2023 le bollette dell'energia elettrica sono rincarate del 108% e quelle del gas del 72,1%. Però entrambe sono in discesa nel I semestre del 2024. In valore assoluto, le tariffe monitorate hanno un costo medio per le famiglie italiane pari a poco più di 2.900 euro all’anno, cioè il 12% dell'intera spesa familiare annua. Dall’acqua al trasporto ferroviario e ai rifiuti, ecco tutti gli aumenti