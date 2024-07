Introduzione

Dal prossimo anno, promette Arera, basterà un colpo d’occhio per rendersi conto di prezzi e consumi energetici. Le fatture avranno un frontespizio con le informazioni generali, come l’importo da pagare, il tipo di contratto e così via. La più grande novità è quello che è stato ribattezzato "scontrino energetico": formazione del costo complessivo dell'energia in relazione ai volumi consumati secondo la struttura quantità per prezzo, suddiviso in "quota consumi" e "quota fissa", più la "quota potenza" per l'energia elettrica. A questo si aggiungerà un box offerta che ricorderà le condizioni sottoscritte. Le associazioni dei consumatori si dicono soddisfatte