Introduzione

L’estate portata con sé alte temperature e umidità, ed è di conseguenza il periodo dell’anno in cui vengono maggiormente utilizzati strumenti come i condizionatori e i ventilatori. Sebbene questi apparecchi aiutino a sopportare la calura, ovviamente comportano anche un aumento dei consumi elettrici.

Non è però necessario rinunciare a rinfrescare l’aria per tenere sotto controllo la bolletta: esistono infatti delle accortezze che permettono di limitare per quanto possibile il consumo di energia elettrica. Ci sono diverse cose a cui fare attenzione, dalla classe energetica dello strumento nel caso di un nuovo acquisto fino alla posizione sulla parete, così come la modalità di utilizzo e la temperatura impostata: ecco 10 consigli per usare condizionatori e ventilatori tenendo sotto controllo i costi.