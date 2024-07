Introduzione

Sono circa 4 milioni gli italiani che da luglio hanno salutato il mercato tutelato. Chi non ha già scelto di passare al mercato libero si è visto assegnare un nuovo operatore sulla base delle aste dello scorso febbraio. Gli italiani che hanno optato per la domiciliazione bancaria, alla fine dell'estate riceveranno la bolletta con il nuovo fornitore di energia: pagherà l’importo dovuto direttamente a questo, senza dover autorizzare un nuovo addebito in conto corrente.

Da luglio 2025 arriveranno invece per tutti le nuove bollette, più facili da comprendere rispetto alle attuali, perché alle sequenze numeriche di adesso si sostituiranno formule più intuitive per capire costi e consumi energetici