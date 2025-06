La risoluzione presentata oggi dall’Agenzia internazionale per l’energia atomica è chiara: l’Iran è in violazione degli obblighi di non proliferazione nucleare. È la prima volta in 20 anni che l’organo di sorveglianza delle Nazioni unite vota una risoluzione contro il Paese, ha sottolineato il New York Times . L’Agenzia, si legge nella risoluzione approvata oggi, "rileva che le numerose inadempienze dell'Iran nel rispettare gli obblighi assunti dal 2019 (…) costituiscono un'inosservanza degli obblighi assunti dall'Iran nell'ambito dell'Accordo di Salvaguardia". Nel corso degli anni sono stati inviati diversi richiami affinché Teheran si impegnasse nella cooperazione con l’organo di sorveglianza delle Nazioni unite. L’Aiea "si rammarica profondamente del fatto che, nonostante i ripetuti appelli del Consiglio di amministrazione e le numerose opportunità offerte, l'Iran non abbia cooperato pienamente con l'Agenzia, come richiesto dal suo accordo di salvaguardia".

Accordo con Usa, Trump: "Stanno tergiversando"

L’Iran è accusato da decenni di arricchire uranio nell’ottica di dotarsi di armi nucleari, ma ha sempre negato queste accuse. Negli ultimi anni, però, ha raggiunto livelli di arricchimento vicini al 60% e nel 2021 il portavoce dell’Agenzia iraniana per l’energia atomica Behrouz Kamalvandi aveva dichiarato che l’Iran avrebbe potuto “facilmente” arrivare a una purezza del 90% (il livello richiesto per realizzare una bomba atomica). Da un mese e mezzo circa sono ripresi i negoziati con gli Stati Uniti sul tema, per trovare un accordo che faccia sentire sicura la comunità internazionale. Il presidente statunitense Donald Trump, però, oggi si è detto poco fiducioso sulla possibilità di raggiungere un’intesa, al contrario di quanto aveva annunciato mesi fa. "Pensavo" che fosse possibile arrivare a un accordo, ha detto in un’intervista al New York Post, ma "ne sono sempre meno convinto". Parlando degli iraniani, il presidente americano ha dichiarato che ''sembra che stiano tergiversando, e penso che sia un peccato, ma ora sono meno fiducioso di quanto lo sarei stato un paio di mesi fa. È successo loro qualcosa, ma sono molto meno fiducioso che si possa raggiungere un accordo''. In ogni caso, ha aggiunto Trump, gli iraniani ''non avranno un'arma nucleare", quindi ''su questo punto non avrà importanza'' se si raggiungerà o meno l'accordo. "Ma sarebbe meglio farlo senza guerre, senza morti'', ha dichiarato.