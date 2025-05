Papa Leone XIV e la somiglianza con l'allenatore della Roma Ranieri, i meme sui social

In Rete impazzano fotomontaggi in cui è ritratto Robert Francis Prevost, appena affacciatosi su Piazza San Pietro poco dopo la sua elezione a nuovo Pontefice, e accanto una foto del tecnico della Roma

È Papa Leone XIV o Claudio Ranieri? Sul web e sui social è virale un meme in cui è ritratto Robert Francis Prevost, appena affacciatosi su Piazza San Pietro poco dopo la sua elezione a nuovo Pontefice e accanto una foto del tecnico della Roma, vestito anche lui in abito talare, in identica posa e incredibilmente simile a Leone.