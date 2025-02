Guerra Ucraina, Zelensky a Washington. Trump a Starmer: Prima la pace

A dicembre, secondo i servizi russi, i due uomini arrestati hanno rubato un ordigno esplosivo artigianale da un nascondiglio. Dopo l'attentato a Mosca, avrebbero dovuto lasciare il Paese usando passaporti ucraini. L'Fsb ha riferito che il piano era far esplodere la bomba nel monastero di Sretensky nella capitale russa. E' stato aperto un procedimento penale contro entrambi i detenuti in base agli articoli relativi alla preparazione di un attacco terroristico e sul traffico illegale di ordigni esplosivi. Al momento non si conoscono le misure preventive adottate nei confronti dei due sospettati. Il metropolita Tikhon e' spesso definito il consigliere spirituale Putin. Questa affermazione non e' mai stata confermata ufficialmente ma lo stesso Putin non l'ha mai smentita. Shevkunov guida la Chiesa russo ortodossa della Crimea dall'ottobre 2023. In precedenza, dal 2018, ha ricoperto la carica di capo della metropolia di Pskov ed e' stato in precedenza abate del monastero Sretensky di Mosca. Shevkunov e' membro del Consiglio presidenziale per la cultura e l'arte e del Consiglio pubblico del ministero della Cultura e presiede inoltre il Consiglio pubblico del Servizio federale per la regolamentazione del mercato degli alcolici.