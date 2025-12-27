Offerte Sky
India, coltre di smog tossico ricopre città di Nuova Delhi

Mondo

In India la città di Nuova Delhi è stata ricoperta da una coltre di smog tossico e ha raggiunto un valore della qualità dell’aria di 365, definito “grave”. La formazione di uno strato di inquinamento sulla città è più frequente durante l’inverno perché l’aria fredda intrappola a basse altitudini le emissioni di veicoli, cantieri edili e raccolti in fiamme.

