Nepal, campionato di calcio a dorso di elefanti

A Sauraha, in Nepal, numerosi elefanti hanno preso parte all'annuale Chitwan Elephant Festival sfoggiando le loro abilità calcistiche. Durante il gioco i pachidermi sono indirizzati da un team dedicato di addestratori, o "mahout", provenienti dal centro di addestramento locale, uno dei più grandi del Nepal.
