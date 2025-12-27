Thailandia-Cambogia, firmato accordo di cessate il fuoco

I governi di Thailandia e Cambogia hanno concordato di porre fine agli scontri lungo il confine. L'accordo di cessate il fuoco interrompe oltre 20 giorni di combattimenti, che hanno provocato almeno 101 vittime e oltre mezzo milione di sfollati.
