Thailandia-Cambogia, firmato accordo di cessate il fuoco

Mondo

I governi di Thailandia e Cambogia hanno concordato di porre fine agli scontri lungo il confine. L'accordo di cessate il fuoco interrompe oltre 20 giorni di combattimenti, che hanno provocato almeno 101 vittime e oltre mezzo milione di sfollati.

