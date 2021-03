Varianti Covid, ecco le ultime segnalazioni in Italia: la mappa

16/17 ©Ansa

LOMBARDIA - "Da una settimana, soprattutto a causa delle varianti, siamo entrati in quella che è definita come 'terza ondata'. I dati ospedalieri sono in netta crescita e purtroppo le chiusure sono ancora necessarie per contrastare l'espansione del virus, ma non è la stessa situazione di un anno fa. Sappiamo come proteggerci”, ha detto il governatore Attilio Fontana. Per quanto riguarda un eventuale passaggio in zona rossa da lunedì, ha sottolineato che "è chiaro che i numeri non stanno migliorando”