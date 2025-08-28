Taylor Swift, condannato adolescente per complotto terroristico Vienna

Martedì 26 agosto un tribunale di Berlino ha condannato un sedicenne, pubblicamente noto come Mohamad A., che aveva supportato l'organizzazione di un attentato terroristico al concerto dell’Eras Tour di Taylor Swift allo stadio Ernst Happel di Vienna. La popstar avrebbe dovuto esibirsi lì dall’8 al 10 agosto 2024. Tuttavia, dopo gli arresti di due persone nella città di Ternitz, alle porte della capitale austriaca, che erano avvenuti il 6 agosto, il 7 agosto il promoter Barracuda Music aveva annullato gli spettacoli. Mohammad A. era stato accusato di avere inviato istruzioni sulle modalità con le quali fabbricare le bombe, di aver tradotto il giuramento di fedeltà all’Isis e di aver presentato un membro della jihad islamica al principale sospettato, il diciannovenne austriaco pubblicamente noto come Beran A. che, come avevano riferito le autorità austriache, voleva “uccidere quanta più gente possibile fuori dallo stadio” con una bomba artigianale e lanciandosi con un veicolo sulla folla in attesa fuori dallo stadio, armato di coltelli e machete. Il ragazzo era stato fermato prima di poter agire e attualmente è in corso un’indagine su di lui. All’epoca, Mohamad A. aveva invece 14 anni, e ora è stato condannato a 18 mesi di reclusione con sospensione condizionale della pena. L’8 agosto 2024 era stato arrestato un terzo sospettato di 17 anni che deteneva materiali di Isis e di Al Qaeda e che lavorava per un’azienda che fornisce servizi proprio allo stadio di Vienna. Durante la conferenza stampa seguita agli arresti, le autorità avevano dichiarato che i sospettati si erano radicalizzati tramite su Internet attraverso il gruppo terroristico dello Stato Islamico. “La cancellazione dei nostri concerti a Vienna è stata devastante”, aveva scritto Swift dopo la fine del tour europeo a Londra. “Il motivo delle cancellazioni mi ha riempita di un nuovo senso di paura e di un enorme senso di colpa, perché così tante persone avevano programmato di venire a quegli spettacoli. Ma ero anche molto grata alle autorità perché, grazie a loro, stavamo piangendo concerti e non vite”.