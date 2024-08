Taylor Swift, “paura e senso di colpa” per le date annullate a Vienna

La cantautrice americana dei record ha rivelato di aver provato "paura" e "senso di colpa" dopo la cancellazione dei suoi tre concerti nella capitale austriaca, a seguito di un attentato sventato. “È stato straziante. Mi ha riempito di un nuovo senso di paura e di un enorme senso di colpa perché così tante persone avevano programmato di venire a questi concerti”, ha scritto la star in un post condiviso nelle scorse ore via social



Taylor Swift rivela di aver provato "paura" e "senso di colpa" dopo la cancellazione dei suoi tre concerti a Vienna a seguito di un attentato sventato.

“È stato straziante”, ha scritto la star nelle scorse ore sul suo profilo di Instagram. “Mi ha riempito di un nuovo senso di paura e di un enorme senso di colpa perché così tante persone avevano programmato di venire a questi concerti”, ha proseguito dopo che l’organizzazione del tour è stata costretta a cancellare i tre show nella capitale austriaca. I live viennesi di Taylor Swift sono stati annullati a inizio agosto dopo che la polizia ha scoperto piani per attacchi islamisti. Le autorità di Vienna hanno arrestato tre sospetti e gli Stati Uniti hanno affermato di aver fornito all'Austria informazioni d'intelligence che hanno contribuito a sventare l'attacco.

La musicista, 34 anni, ha concluso la tappa europea del suo Eras Tour martedì 20 agosto 2024 allo Stadio di Wembley a Londra.

In un post su Instagram dell’indomani, mercoledì, Swift ha parlato degli show cancellati a Vienna. In fondo a questo articolo potete guardare il post di Taylor Swift pubblicato su IG.



Swift: “Molto grata alle autorità” Taylor Swift aggiunge un ringraziamento rivolto alle autorità: "Sono molto grata alle autorità, perché grazie a loro abbiamo pianto concerti e non vite umane. L'amore e l'unità che ho visto nei fan riuniti mi hanno dato coraggio". Ha detto che la sicurezza dei suoi fan era fondamentale per continuare la sua tournée, aggiungendo: "Ho deciso che tutte le mie energie dovevano essere indirizzate a contribuire a proteggere le quasi mezzo milione di persone che sarebbero venute a vedere gli spettacoli a Londra”, riporta in queste ore la BBC. “Il mio team ed io abbiamo lavorato mano nella mano con il personale dello stadio e le autorità britanniche ogni giorno per raggiungere questo obiettivo, e voglio ringraziarli per tutto quello che hanno fatto per noi”.

approfondimento Taylor Swift, dopo minacce Vienna vietato raduno a fan fuori Wembley

Swift: “Esprimersi al momento giusto è la scelta più saggia” Spiegando per quale motivo ha scelto di aspettare fino a ora per parlare della cancellazione dei concerti di Vienna - che avrebbero dovuto svolgersi tra l'8 e il 10 agosto - la cantante americana ha detto: "Voglio essere molto chiara: non parlerò pubblicamente di qualcosa se penso che farlo potrebbe provocare coloro che vorrebbero fare del male ai fan che vengono ai miei spettacoli. In casi come questo, il ‘silenzio’ è in realtà una dimostrazione di autocontrollo, e aspettare di esprimersi al momento giusto è la scelta più saggia. La mia priorità era concludere in sicurezza il nostro tour europeo, e posso dire con grande sollievo che ci siamo riusciti”.

Swift ha eseguito otto concerti a Wembley quest'estate, superando un record per qualsiasi cantante solista, precedentemente detenuto da Michael Jackson nel 1988.

Il prossimo spettacolo di Swift come parte dell’Eras Tour è previsto per il 18 ottobre a Miami, Florida.

approfondimento Fermati jihadisti a Vienna, volevano colpire concerti di Taylor Swift

Swift: “Ufficialmente conclusa la tappa europea”

“Abbiamo ufficialmente concluso la tappa europea dell’Eras Tour”, ha scritto Taylor Swift in una lunga didascalia a corredo del post condiviso poche ore fa in cui fa un riassunto dei concerti tenuti in Europa. “Con la tappa europea, sono arrivate le folle più appassionate per cui abbia mai suonato, nuove tradizioni nello show e un'intera nuova era aggiunta. È stato un ritmo più frenetico rispetto a quello a cui eravamo abituati, e sono così orgogliosa del mio team e degli altri performer per essere riusciti a eseguire fisicamente quello spettacolo, montare il nostro enorme palco, smontarlo e creare magia con così pochi giorni tra un evento e l'altro per recuperare e viaggiare. Sono le persone più impressionanti che conosca e sono così fortunata che abbiano dedicato il loro tempo, la loro energia e la loro esperienza al The Eras Tour. Salire sul palco a Londra è stato un ottovolante di emozioni”. Dopo queste parole, la star della musica ha parlato della “paura e senso di colpa” in relazione alla cancellazione dei concerti di Vienna, come riportato nei precedenti paragrafi.

Di seguito potete guardare il post di Taylor Swift pubblicato su Instagram.



Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Taylor Swift (@taylorswift) Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie