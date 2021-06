Sky Rojo 2, il trailer ufficiale della serie Netflix

Netflix ha pubblicato sui suoi canali ufficiali il trailer di Sky Rojo 2, il secondo capitolo della serie televisiva spagnola ideata da Álex Pina.



Costui è, per chi non conoscesse ancora il suo nome ormai blasonato della TV, il creatore del successo mondiale La casa di carta.



Lo scorso anno è approdata su Netflix la prima stagione di questa sua nuova fatica televisiva e il successo è stato notevole, tanto da confermare immediatamente una seconda parte.

L'arrivo è previsto per il 23 luglio, data a partire dalla quale Sky Rojo 2 sarà disponibile per lo streaming su Netflix (visibile anche su Sky Q).



Potete guardare il trailer ufficiale di Sky Rojo 2 nel video in alto, in testa a questo articolo.