Jo Squillo e Sabrina Salerno: la nuova “Siamo donne” per Sky Rojo

Jo Squillo e Sabrina Salerno si sono ritrovate a trent’anni di distanza per una nuova versione di Siamo donne. L’operazione, in collaborazione con Netflix (visibile anche su Sky Q) per promuovere la serie televisiva Sky Rojo (di cui questo videoclip mostra diverse scene), è sia la celebrazione dello show TV sia quella dell’anniversario trentennale di un singolo che ha fatto la storia della canzone italiana.



Uscito nel 1991, è stato il brano con cui le due cantanti hanno partecipato al Festival di Sanremo di quell’anno. Alle celebre kermesse musicale non ha riscosso molto successo, piazzandosi al tredicesimo posto della classifica finale. Ma, a livello di vendite, Siamo donne ha fatto faville.

La hit è arrivata alla posizione numero undici nella classifica dei singoli più venduti, diventando uno dei tormentoni di quell'anno.



Il videoclip originale, diretto da Stefano Salvati, mostrava Sabrina Salerno e Jo Squillo cantare e ballare, anche in scene girate presso il lungomare di Sanremo.

Ecco invece la nuova versione appena rilasciata sul canale YouTube e sui social network di Netflix Italia: