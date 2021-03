Sky Rojo, il trailer della serie TV Netflix

approfondimento

Sky Rojo, teaser e data d'uscita

Nel trailer si possono già intuire i toni della serie, suspence, adrenalina e scene bollenti. Sky Rojo si configura come serie innovativa in cui convergono diversi generi, in quello che gli autori hanno già definito un “Pulp latino”. La serie risulta già essere stata confermata per una seconda stagione. La prima sarà composta da otto episodi della durata di venticinque minuti. Alex Pina ed Esther Martinez hanno sottolineato che la durata degli episodi rispecchia la natura dinamica della trama: “Con Sky Rojo cerchiamo come sempre di realizzare un'azione frenetica, ma affidandoci ai 25 minuti di durata per enfatizzare il dinamismo della trama: la fuga e la corsa alla sopravvivenza”.