Turner e il Casinaro, il trailer della serie Disney

Il titolo andrà ad arricchire il catalogo Disney+, visibile anche su Sky Q e NOW, con il titolo: “ Turner e il Casinaro: La serie ”. I fan della pellicola dovranno dire addio a Scott Turner, che non ha nessuna chance di tornare per un cameo. Il trailer diffuso è svela infatti come questi sia deceduto. Addio all’amato detective, le cui orme sono seguite dal figlio, Scott Jr., interpretato da Josh Peck .

“Turner & Hooch”, in Italia tradotto come “Turner e il Casinaro” è un classico per la famiglia con protagonista Tom Hanks . Una pellicola del 1989, che Disney ha deciso di adattare ai giorni nostri sotto forma di serie TV.

Questi non ha alcuna intenzione di adottare un cane e seguire le orme del padre. Quest’ultimo, però, ha ben altre intenzioni. Si è lasciato alle spalle una lettera e un ultimo desiderio. Fa così entrare nella vita del giovane poliziotto un cane altrettanto combinaguai come l’originale Hooch. Appuntamento fissato per il prossimo 21 luglio.

Turner e il Casinaro, trama e cast

Nessuna informazione sul fronte trama per quanto riguarda le modalità della morte di Scott Senior. Nel trailer vediamo come la sorella di Scott Jr., Laura, gli consegni una lettera del genitore defunto: “Papà l’ha scritta prima di morire”.

Le sue parole non riescono pienamente a convincere il giovane sull’adottare un molosso combinaguai. La ragazza, però, lo consegna lo stesso. Fin da subito è un vero disastro. La casa dell’agente si trasforma in un campo di battaglia.

Per quanto sia complicato riuscire a vederlo, c’è un lieto fine nascosto in questa storia. Scott per ora è troppo impegnato a evitare che il suo nuovo cane gli distrugga la vita per rendersene conto. Va da sé che nello show ogni pezzo andrà lentamente al suo posto. Il Casinaro diventerà il suo partner al lavoro, anche se avrà bisogno di un bel po’ di addestramento.

Suo padre è certo che in questo modo la sua vita cambierà per il meglio: “So che pensi di non volere un cane, ma tutto ciò a cui tengo nella mia vita è cominciato con un cane”. Una dramedy che vede come protagonista Josh Peck, già apprezzato dal pubblico in “Drake & Josh”. Sua sorella è interpretata da Lyndsy Fonseca, nota per “How I Met Your Mother”.

Spazio inoltre a Carra Patterson, interprete di Jessica, ovvero la partner di Scott. Brandon Jay McLaren interpreta Xavier, un enigmatico Marine diventato agente federale. Anthony Ruivivar, già visto in “Banshee”, è James Mendez, ovvero il capo di Scott. Ci sarà inoltre un ritorno, dal film alla serie. Si tratta di Reginald Veljohnson, ovvero David Sutton, il partner che aiutò Turner Sr. E Hooch a risolvere il caso del film.