Non ho mai... 2, pubblicato il trailer della serie Netflix

Scuola, lavoro e amore sono al centro delle vicende dei nuovi episodi, anticipati dal trailer rilasciato dalla piattaforma streaming, a meno di un mese della messa in onda. “Non ho mai...” è un progetto Universal Television, ideato dall’attrice e scrittrice statunitense Mindy Kaling , insieme con Land Fisher.

Tornano le avventure di Devi , la studentessa indiana protagonista delle avventure di “Non ho mai...”. La seconda stagione dello show troverà spazi su Netflix a partire dal 15 luglio , visibile anche su Sky Q e NOW.

Devi e le sue amiche sono pronte a vivere intensamente l'ultimo anno di liceo ma a scuola una nuova ragazza indiana arriva per strappare alla protagonista la sua posizione. Nei nuovi episodi, le cui riprese erano iniziate lo scorso novembre, confermato il cast della stagione d'esordio.

Aspirazioni per il futuro, amicizia e sogni d'amore possibili ed impossibili sono gli ingredienti di questa serie che con ironia e leggerezza ha raccontato la grinta di una teenager decisa a riscattare la sua posizione nella società, pronta ad abbracciare sfide più grandi di lei.

Attesa finita per il fan di “Non ho mai...”, che finalmente possono cominciare a sviluppare ipotesi sulle nuove vicende dei protagonisti rimaste in sospeso dopo una prima stagione diventata di culto in breve tempo. Protagonista dei primi dieci episodi, Devi, una ragazza indiana naturalizzata americana, alle prese con la tragica morte del padre e il sogno di diventare popolare.

Il successo globale di Never Have I Ever

approfondimento

I migliori film da vedere a giugno

Composta da 10 episodi dalla durata di circa 30 minuti, “Non ho mai...”, in originale “Never Have I Ever”, è stato uno dei titoli più graditi dal pubblico di Netflix della stagione 2020. Lo show, che aveva realizzato ottimi risultati piazzandosi ai vertici delle classifiche di visualizzazioni globali, era stato confermato per una nuova stagione pochi mesi dopo il rilascio delle prime puntate che avevano ricevuto anche il consenso della critica.

Apprezzata particolarmente per la scrittura che ha infuso nuova energia a un classico teen drama - nel quale non mancano naturalmente le trame delle serie tv con i protagonisti adolescenti - “Non ho mai...” offre una visione fresca di una storia che affronta insieme i temi della crescita e della multiculturalità. Anche qui la famiglia è l'istituzione depositaria della cultura del paese d'origine e non è assente il conflitto genitori e figli ma è l'originalità di una sceneggiatura brillante e divertente il vero punto di forza di una serie che può contare anche sul supporto di un cast di attori che hanno contribuito alla riuscita complessiva del prodotto. Tra questi emergono la protagonista, Maitreyi Ramakrishnan, che ha ottenuto il ruolo dopo un casting che ha visto oltre 15 mila partecipanti, e Poorna Jagannathan che interpreta la madre severa di Devi.