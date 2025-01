Addio al regista francese Bertrand Blier, vinse l'Oscar nel 1979

E' deceduto all'età di 85 anni il regista francese Bertrand Blier, che diresse grandi successi come I Santissimi, film commedia del 1974 con Gérard Depardieu , Miou-Miou e Patrick Dewaere. Vinse cinque anni dopo l'Oscar per il miglior film straniero con Preparate i fazzoletti, sempre con Dépardieu e Dewaere. Dépardieu e Miou-Miou furono anche protagonisti di un altro suo successo, Lui portava i tacchi a spillo, del 1986. Il suo registro preferito era l'umorismo "noir", e i suoi film commedia attraversarono con successo gli anni Settanta e Ottanta. Nel 1989, vinse il Grand Prix Speciale della Giuria al Festival di Cannes ex aequo con Nuovo Cinema Paradiso di Giuseppe Tornatore, grazie al lungometraggio Troppo bella per te!

Da Marcello Mastroianni a Monica Bellucci

Nel 1993 diresse Marcello Mastroianni in Uno, due, tre, stella!, commedia surreale presentata alla Mostra del Cinema di Venezia e che si aggiudicò la Coppa Volpi per il miglior attore non protagonsita. Con Per sesso o per amore?, datato 2005, invece affidò a Monica Bellucci, la parte di Daniela, una prostituta che vive una bizzara relazione con un operaio che ha vinto alla lotteria. I suoi ultimi lavori sono stati la commedia Le Bruit des glaçons (2010), con protagonista Jean Dujardin, e Convoi exceptionnel (2019) con Gérard Depardieu e Christian ClavierEra figlio del celebre attore Bernard Blier, morto nel 1989.