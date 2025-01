A Complete Unknown, Timothée Chalamet a Roma a Piazza di Spagna

Il conto alla rovescia per l'uscita al cinema in Italia di A Complete Unknown, l'atteso biopic di James Mangold con Timothée Chalamet nei panni di un giovane Bob Dylan , si riempie di una nuova apparizione del divo statunitense relativa alla tappa romana della promozione del film di qualche giorno fa ( LE INTERVISTE ). Venerdì 17 gennaio, nella stessa sera dell'anteprima all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone ( LE FOTO DEL RED CARPET ), l'attore e il resto del cast hanno fatto una sosta nel cuore di Roma per uno shooting ultra scenografico . Chalamet , Edward Norton , Monica Barbaro e James Mangold hanno posato sulle scale di Trinità dei Monti . Le pose a Piazza di Spagna, condivise da Searchlight Pictures (nel post in basso in questo articolo), sono diventate virali.

I versi di Bob Dylan sulle scale di Piazza di Spagna

Le famose "Spanish Steps", le scale di Piazza di Spagna nel cuore di Roma conosciute in tutto il mondo, e i versi di Like a Rolling Stone, una delle canzoni più amate del repertorio del leggendario Bob Dylan

Searchlight Pictures Italia e Disney hanno regalato al pubblico italiano e internazionale che attende di vedere sul grande schermo A Complete Unknown (da noi arriva giovedì 23 gennaio) un momento davvero cinematografico, arricchito dalla presenza di alcuni dei divi più amati di Hollywood.

Il video realizzato a Roma, con la partecipazione di Timothée Chalamet, Edward Norton, Monica Barbaro e l'autore James Mangold, unisce musica, cinema e arte. Grazie a un lavoro di proiezioni e video mapping, i versi di Dylan sono stati proiettati sulle scale di Piazza di Spagna, come incisi sulla pietra, a giudicare dalle spettacolari immagini dall'alto contenute nella clip.

I membri del cast, che hanno percorso la scalinata sgombra, a beneficio dei fan che si trovavano sul posto, hanno aggiunto glamour alla scena.

Inutile dire che il fascino magnetico di Chalamet, uno straordiario interprete (anche vocale) di Bob Dylan, ha fatto il resto.

È stato lui il vero protagonista della giornata romana dedicata al film, non solo sul tappeto rosso ma anche in giro per la città (dove si è fermato per regalare i bigletti per la proiezione del film ai fan), e allo stadio Olimpico, dove ha dato sfogo alla sua passione per la Roma.