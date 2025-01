Liam Payne, donazioni del funerale ai bambini malati di cancro

La famiglia e gli amici di Liam Payne doneranno ai bambini malati di cancro i soldi raccolti al funerale dell’ex One Direction , scomparso lo scorso 16 ottobre all’età di 31 anni dopo essere precipitato dal terzo piano dell'hotel CasaSur di Buenos Aires. “Tutti stanno ancora facendo i conti con la tragica perdita di Liam, ma c’è un certo conforto nel conoscere l’eredità che lascia dietro di sé”, ha dichiarato a The Sun una fonte. “La somma raccolta è sconcertante: aiuterà a cambiare la vita”. Il Great Ormond Street Hospital di Londra riceverà quindi più di 31.000 sterline per la costruzione di una nuova unità pediatrica oncologica . In aggiunta, i fan hanno donato online oltre 1800 sterline in nome di Payne. “A parte il suo amore per la musica, Liam era appassionato di aiutare gli altri, soprattutto i bambini, grazie al suo amore di padre del piccolo Bear”, ha aggiunto la fonte. “Siamo estremamente commossi e grati per tutte le donazioni in ricordo di Liam”, ha dichiarato a Bizarre Liz Tait, direttrice della raccolta fondi del Great Ormond Street Hospital.

I PROBLEMI DI SALUTE MENTALE E DI ABUSO DI SOSTANZE

Nel frattempo, i compagni di One Direction Harry Styles, Zayn Malik, Louis Tomlinson e Niall Horan hanno rilasciato nei cinema per un'unica sera il documentario del 2013 This Is Us sulla storia della band. I cantanti hanno voluto raccogliere fondi sia in favore di organizzazioni no-profit che si occupano di salute mentale, sia in onore di Payne, che ha sofferto non solo di questo tipo di problemi, ma anche di abuso di sostanze, tanto da avere “gravi pensieri suicidi”. Il giorno stesso della morte il cantante ha consumato alcol e droghe e, dopo essere stato accompagnato in stanza da tre persone, avrebbe perso i sensi e sarebbe caduto dal balcone. Payne è morto per un politrauma, e ora per l'accaduto sono state incriminate cinque persone, rispettivamente tre per omicidio colposo e altre due per aver fornito droga.