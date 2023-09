Louis Tomlinson: All of Those Voices, il documentario su Paramount+

Paramount+ ha annunciato che il documentario “Louis Tomlinson: All of Those Voices” sarà disponibile in Italia sul servizio di streaming mercoledì 5 ottobre. Il docu racconta il percorso musicale di Louis Tomlinson e offre al pubblico una descrizione intima e sincera della sua vita e della sua carriera



Paramount+ ha annunciato che il documentario Louis Tomlinson: All of Those Voices sarà disponibile in Italia sul servizio di streaming (visibile anche su Sky Glass e Sky Q) mercoledì 5 ottobre. Il docu racconta il percorso musicale di Louis Tomlinson e offre al pubblico una descrizione intima e sincera della sua vita e della sua carriera.

L’opera è arricchita di video amatoriali mai visti prima, tra cui filmati inediti del periodo in cui Tomlinson faceva parte degli One Direction. È presente anche parecchio materiale che permetterà agli spettatori di avere un accesso esclusivo al dietro le quinte del suo tour mondiale del 2022, che ha registrato il tutto esaurito.

È molto interessante come questa pellicola offra una prospettiva unica su cosa vuol dire essere un musicista nel mondo frenetico di oggi.

"Sono davvero entusiasta di annunciare che All of Those Voices sarà disponibile in streaming su Paramount+", ha dichiarato Tomlinson. "Questo film significa tutto per me e non vedo l'ora di mostrarlo al mondo intero!".

Dopo gli Stati Uniti e il Canada, il documentario sarà disponibile in esclusiva sul servizio di streaming mercoledì 5 ottobre in Italia, oltre che nel Regno Unito, in Australia, America Latina, Brasile, Francia, Germania, Svizzera, Austria e Corea del Sud.



La storia di Tomlinson va dagli apici della celebrità ai momenti più bassi della tragedia personale. Accompagnerà mano per mano lo spettatore nell'odissea della sua vita, scendendo negli abissi, nell’animo, salendo ai picchi del successo e analizzando tutta quanta la carriera del personaggio messo a titolo. Il documentario rappresenta un esempio di resilienza e determinazione.



Potete guardare il trailer ufficiale di Louis Tomlinson: All of Those Voices nel video che trovate in fondo a questo articolo.



Un viaggio che mostra Tomlinson da membro degli One Direction ad artista solista

Louis Tomlinson: All of Those Voices esplora il viaggio esistenziale e professionale del musicista, che da membro degli One Direction diventa artista solista. Il film racconterà le sfide e i trionfi che hanno definito il percorso.

Dopo l'acclamata pubblicazione del suo album di debutto Walls e la realizzazione del suo album di successo del 2022 Faith In The Future, il film mostrerà un lato di Tomlinson che i fan non hanno mai visto prima, quello più intimo e personale. Lo vedremo intento ad affrontare le pressioni della fama e il peso della sua stessa voce.



A dirigere Louis Tomlinson: All of Those Voices c’è Charlie Lightening, il regista del pluripremiato Liam Gallagher: As It Was, ed è prodotto da Lightening Films, Seven 7 Management e Tomlinson's 78 Productions.

approfondimento Louis Tomlinson, è uscito il documentario sull'ex One Direction

Chi è Louis Tomlinson

Louis Tomlinson è un cantante e cantautore originario di Doncaster, Regno Unito. Come membro degli One Direction, ha fatto parte di uno dei più grandi gruppi musicali di tutti i tempi. Ora è attivo come artista solista. Dopo il successo internazionale del suo album di debutto del 2020 Walls (che ha venduto oltre 1,2 milioni di copie) Tomlinson ha recentemente pubblicato il suo nuovo album, Faith In The Future. L'acclamato disco ha raggiunto il primo posto in classifica nel Regno Unito, in Spagna e in Belgio e la Top 5 negli Stati Uniti, in Australia, in Nuova Zelanda e in tutta Europa. Inoltre, è attualmente impegnato in un tour mondiale che comprende ben 85 date che si estenderà a tutto il 2023 e al 2024.

approfondimento Louis Tomlinson, è uscito il video del nuovo singolo Silver Tongues

Un artista da record

Nel 2021 Tomlinson è stato inserito nel Guinness dei Primati per aver battuto il record del concerto più trasmesso in diretta streaming da un artista maschile solista, per aver ospitato uno dei più grandi eventi concertistici in diretta streaming mai realizzati, per aver venduto oltre 160.000 biglietti ai fan di oltre 110 Paesi e per aver raccolto fondi per diverse importanti associazioni di beneficenza e per l'equipaggio in tournée colpito dalla pandemia.

Dopo l'enorme successo del suo primo festival, tenutosi nel 2021, lo scorso agosto ha fatto ritorno anche l'apprezzato evento curato personalmente da Louis Tomlinson, l'Away From Home Festival. L'evento, della durata di un giorno, si è svolto l'anno scorso presso il Marenostrum Fuengirola di Malaga, in Spagna, ospitando 18.000 fan e registrando il tutto esaurito in sole 24 ore con una line-up di alcune delle migliori nuove band britanniche. Lo scorso agosto Tomlinson ha portato il festival sulla costa italiana di Lido di Camaiore con un programma altrettanto entusiasmante, in cui si è esibito dopo band come Blossoms, The Cribs e Hot Wax.



Di seguito potete guardare il trailer ufficiale di Louis Tomlinson: All of Those Voices.

approfondimento Louis Tomlinson, il nuovo album è Faith In The Future