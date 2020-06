The L Word: Generation Q, la recensione del finale di stagione

Leggi la recensione del settimo e dell'ottavo episodio di The L Word: Generation Q, il gran finale della prima stagione (disponibile On Demand e in streaming su NOW TV). - OVVIAMENTE CI SONO SPOILER PER CHI NON HA ANCORA VISTO GLI EPISODI

Il penultimo episodio della prima stagione di TLWGQ, come da tradizione, getta le basi dei casini che vedremo esplodere nel gran finale, dunque è naturale trovare i personaggi intenti a navigare in acque perigliose e incerte. Partiamo da Alice, in balia dei suoi problemi professionali e, soprattutto, dei suoi problemi personali. La nostra, ancora ferita dall’omissione di Bette, che le ha fatto fare una discreta figuraccia, è pronta a dare il benservito a Drew, ma, alla fine, si ritrova costretta non solo a fare un passo indietro, ma anche ad accettare le proposte dell’irritante autore, perché il suo show si trova nella cosiddetta bolla: il rinnovo non è certo, dunque bisogna inventarsi qualcosa alla svelta per risollevare gli ascolti e la popolarità. Forse qualcosa di virale, a quanto pare una delle specialità di Drew? Della serie: cosa non tocca accettare pur di non perdere il lavoro…

A casa, se possibile, va anche peggio. Gigi è sempre più presente, e se inizialmente la cosa poteva essere positiva (con due bambini una persona in più è comunque d’aiuto), ora Alice non è più così sicura di aver fatto la scelta giusta. Incastrata in un incontro coi rappresentati del network, la nostra, quando finalmente mette piede in camera da letto, scopre che le sue due compagne di troppia se la sono spassata in sua assenza…e improvvisamente si rende conto di essere il terzo incomodo! Ferita, si rifugia a casa di Shane (il vero pilastro di questo piccolo gruppetto, a quanto pare!), e lì è praticamente costretta a parlare con Bette, che si scusa. Pace fatta. Un paio di giorni dopo, Alice incontra Nat e Gigi, che le dicono di aver chiarito parecchie cose e di voler continuare a essere una troppia insieme a lei. Ormai, però, il danno è stato fatto, ed è stato anche fatto in maniera ripetuta, perché le due hanno continuato a vivere insieme anche durante questo periodo di “pausa.” Pace decisamente NON fatta!

Anche Sophie ha problemi in famiglia, nello specifico con la nonna, che si è sentita male ed è stata ricoverata in ospedale, dove giace priva di coscienza. Dani si offre di accompagnarla, ma lei le dice che non ce n’è bisogno. La nostra si fa forza di fronte alla madre e alla sorella, ma poi, quando si ritrova da sola, scoppia a piangere. In suo aiuto ecco comparire Finley…decisamente più gradita di Dani in questo momento… Sophie si sfoga con l’amica e le dice di essere delusa dal comportamento della sua fidanzata: è vero che lei stessa le ha detto di non venire, ma lei avrebbe dovuto farlo in ogni caso! Alla fine, è proprio Finley a portare Dani in ospedale, ma ecco l’ennesima emergenza di una campagna elettorale senza esclusione di colpi. I personaggi di Rosanny Zayas e Jaqueline Toboni rimangono soli…e alla fine scatta inesorabile un bacio. Sophie, in pieno terremoto emotivo, si confida con sua sorella, che le dice di parlare con Dani. Cosa che, OVVIAMENTE, non accadrà.

Passiamo poi a Micah, giustamente in ansia per l’imminente visita della madre, che non vede l’ora di conoscere il ragazzo del figlio. I tre si incontrano per pranzo, e a quel punto la situazione comincia a degenerare. La mamma di Micah, infatti, si mette a fare ciò che ogni mamma farebbe: mostra a Jose delle foto del figlio da piccolo. O meglio, da piccola, della sua bambina. Il personaggio di Leo Sheng, giustamente, è molto irritato da questa cosa, così si alza ed esce dal locale. Jose lo segue e lo aiuta a calmarsi. Soprattutto, lo tranquillizza: per lui non è meno uomo solo per il fatto di essere stato una bambina. Più tardi, Micah ha un necessario chiarimento con la sbadata genitrice, che si scusa e promette di non ricadere in quell’errore in futuro.

Shane accompagna la moglie alla prima ecografia. Quando sente il battito cardiaco del bambino, Quiara è felicissima, mentre Shane, per citare le sue stesse parole, non sente niente, e la cosa la manda in crisi. E’ una mezza rispostaccia a Tess a riportarla sulla giusta strada. La saggia bartender, nuovamente sobria, le dice che l’unica cosa sensata è parlare a cuore aperto, ma la nostra non sembra aver recepito il messaggio, e addirittura non si presenta al ristorante per cena, lasciando la moglie da sola e in evidente imbarazzo. Alla fine, però, il personaggio di Kate Moennig ci ripensa…e si decide a esternare le sue paure. Quiara si dimostra decisamente comprensiva: va bene così, sentirà qualcosa quando sarà il momento giusto, forzare i propri sentimenti non ha senso.

Veniamo infine alle #bettina. Sì, perché Tina è effettivamente rimasta a Los Angeles. Durante una cena a casa sua, Bette tasta la situazione, e per un momento sembra ci sia veramente la possibilità di un riavvicinamento. Ma poi, ecco arrivare la bomba: Tina ha deciso di riavvicinarsi alla sua famiglia, in particolare a sua figlia, e sta sì cercando casa nella città degli angeli, ma la sta cercando con Carrie, perché tra non molto convolerà a nozze con lei!! Bisognerà ovviamente dirlo a Angie…tutte insieme… Bette cerca di mantenere una parvenza di compostezza, ma ha il cuore spezzato. Non c’è dunque possibilità alcuna di tornare insieme al suo grande amore?

Niente discorsi accorati in questo episodio, ma vediamo comunque il personaggio di Jennifer Beals attenersi alla propria morale nel momento in cui Milner decide di ricorrere a un colpo basso con una campagna denigratoria e omofoba. Dani vorrebbe ribattere a dovere e, possibilmente, in maniera ancora più infame, ma Bette la frena: non si abbasserà a quel livello. Si andrà alle elezioni a testa alta, e senza vergogna.

