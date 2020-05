6/24 ©Getty

Dove l'abbiamo già vista, oltre a The L Word, ovviamente? Nei film All Over Me, La cucina, Fertile Ground, Love Is All You Need?, e nelle serie tv Ellen, CSI - Scena del crimine, Grey's Anatomy, The New Normal, Supernatural, Bosch, Silicon Valley.

The L Word, il cast della serie cult targata Showtime: FOTO