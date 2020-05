Su Sky Atlantic sta per arrivare The L Word: Generation Q. Rivedremo Bette, Alice e Shane (e anche qualcun altro), conosceremo nuovi personaggi, tra cui Dani, Sophie, Micah e Finley, e ci tufferemo nuovamente nella soleggiata Los Angeles che da sempre fa da sfondo alle vicende della serie. L'appuntamento con i primi due episodi è per lunedì 11 maggio alle 21.15, ma dal 7 maggio saranno disponibili On Demand e in streaming su NOW TV tutte le 6 stagioni complete di The L Word.

The L Word: Generation Q, ecco cosa dobbiamo aspettarci

Katherine Moennig torna a vestire i panni della rubacuori Shane McCutcheon, che negli anni trascorsi tra il finale di The L Word e l'inizio di The L Word: Generation Q è diventata una hair stylist di enorme successo in tutto il mondo. Shane, però, nel primo episodio torna a Los Angeles, e il suo è un ritorno dai toni tristi e malinconici: ha venduto tutti i suoi saloni, ha comprato una casa sulle colline che però è ancora completamente vuota, e ha qualcosa in sospeso con sua moglie...

Grande ritorno anche per Alice Pieszecki, interpretata da Leisha Hailey, altro personaggio storico di The L Word. Alice ha fatto carriera, infatti nel primo episodio la ritroviamo alla guida di un talk show tutto suo. Nel frattempo si è anche fidanzata con Natalie (Stephanie Allynne), madre di due bambini. Tutto bene? Ovviamente no, perché nel quadro c'è anche l'ex moglie di Nat, Gigi (Sepideh Moafi), che è la madre biologica dei loro figli.

Non manca all’appello Bette Porter, interpretata da una Jennifer Beals che sembra non invecchiare mai! Bette è in lizza per ricoprire la carica di Primo Cittadino (o meglio, Prima Cittadina) di L.A., ma la sua campagna elettorale non sarà priva di momenti critici e di potenziali scandali. Oltre a ciò c'è anche il suo delicato rapporto con la figlia Angelica (Jordan Hull), che è rimasta a vivere con lei dopo la separazione da Tina (ndr, Tina Kennard di The L word, interpretata da Laurel Holloman). Ebbene sì, la piccola Angie è cresciuta parecchio, e come tutti gli adolescenti comincia ad avere i primi conflitti con le sue genitrici, specialmente con 'Mama B', e le prime cotte...

The L Word: Generation Q, le prime foto della serie tv in onda su Sky dall'11 maggio

Passiamo poi alle new entry. Sophie Suarez (Rosanny Zayas) e Dani Nunez (Arienne Mandi) fanno coppia fissa ormai da un po’...e stanno per convolare a nozze. Sophie è una producer del programma di Alice, mentre Dani lavora nell'azienda di famiglia (la grande e ricca azienda di famiglia!) nel reparto comunicazione, ma poi rimane affascinata da Bette e dalla sua battaglia per una Los Angeles a misura di cittadino, o meglio, di ogni cittadino. Abbiamo poi Sarah Finley (detta semplicemente Finley, interpretata da Jacqueline Toboni) e Micah Lee (interpretato da Leo Sheng). La prima, come Sophie, lavora per lo show di Alice nel ruolo di assistente esecutiva, viene da una famiglia fortemente religiosa, e vive un po’ alla giornata. Il secondo è un ragazzo trans che lavora come professore associato. Micah, Dani e Sophie vivono insieme in una bella casa e in una bella zona della metropoli, mentre Finley vive in un appartamento minuscolo in condivisione con altre cinque persone (ma è quasi sempre a casa dei suoi amici, o al massimo di qualche ragazza rimorchiata la sera prima!).

Sky Atlantic Confidential, le migliori serie tv "per ragazze" sono su SKY