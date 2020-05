The L Word: Generation Q, il nuovo cast della serie tv

Non solo Bette Porter (Jennifer Beals), Alice Pieszecki (Leisha Hailey) e Shane McCutcheon (Kate Moennig): The L Word: Generation Q porta con sé nuove storie e nuovi personaggi principali. Scopriamo chi sono i nuovi protagonisti della serie tv, in onda su Sky Atlantic (disponibile anche On Demand e in streaming su NOW TV) da lunedì 11 maggio alle 21.15.

The L Word: Generation Q: i nuovi personaggi principali

Arienne Mandi è Daniela ‘Dani’ Nunez

Dani è una giovane professionista nel campo della comunicazione. All’inizio della serie lavora nell'azienda di famiglia (la grande e ricca azienda di famiglia!), ma poi rimane affascinata da Bette e dalla sua battaglia per una Los Angeles a misura di cittadino, o meglio, di ogni cittadino. Fa coppia fissa con Sophie ormai da un po’, e spera di convolare presto a nozze con lei. Il lavoro, però, a un certo punto si metterà in mezzo tra loro due, e la loro unione comincerà a mostrare qualche crepa…

Dani Nunez è interpretata da Arienne Mandi, già vista nelle serie tv In the Vault e Hawaii Five-0.

Rosanny Zayas è Sophie Suarez

Sophie lavora come producer per il talk show di Alice Pieszecki. Ha due desideri: andare alle Hawaii e sposare la sua ragazza, Dani. Da piccola ha sofferto molto l’abbandono del padre, così quando Dani comincia a trascurarla un po’ perché è molto presa dalla campagna elettorale di Bette Porter cerca rifugio altrove. Permetterà alle sue paure di mandare tutto all’aria?

Sophie Suarez è interpretata da Rosanny Zayas, già vista nelle serie tv Orange Is the New Black, The Code, Elementary.

Jacqueline Toboni è Sarah Finley

Finley (tutti la chiamano così, gli unici a usare il suo nome sono i membri della sua religiosissima famiglia) lavora per lo show di Alice nel ruolo di assistente esecutiva, e ha la tendenza a vivere un po’ alla giornata. Sophie è la sua migliore amica, per lei ci sarà sempre e comunque. Pasticciona dal cuore d’oro, Finley, un po’ come tutti, sogna di trovare il grande amore, la sua persona, ma la sua insicurezza la porta ad alzare un po’ troppo il gomito e a fare spesso figuracce.

Sarah Finley è interpretata da Jacqueline Toboni, già vista nelle serie tv Easy, Grimm, Major Crimes.

Leo Sheng è Micah Lee

Micah è un ragazzo transgender, lavora come professore associato, ed è il migliore amico di Dani e Sophie. E' sicuro della propria identità, ma spesso si ritrova costretto ad affrontare alcuni aspetti ancora irrisolti di sé stesso. Nel corso della serie intreccia una relazione con Jose Garcia (Freddy Miyares), il nuovo property manager del complesso dove vive.

Leo Sheng è alla sua prima esperienza professionale.

Jordan Hull as Angelica ‘Angie’ Porter-Kennard

Angelica 'Angie' Porter-Kennard è un personaggio nuovo che in realtà è nuovo “a metà”, visto che è la figlia di Bette Porter e Tina Kennard, una delle coppie (ormai ex coppie!) storiche della serie madre. Ovviamente ora Angie è cresciuta, e come tutti gli adolescenti comincia ad avere i primi conflitti con le sue genitrici, specialmente con 'Mama B', e le prime cotte...

Anche Jordan Hull è alla sua prima esperienza professionale

