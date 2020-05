Katherine 'Kate' Moennig è nel cast principale di The L Word: Generation Q - in onda su Sky Atlantic da lunedì 11 maggio, episodi disponibili anche On Demand e in streaming su NOW TV -, dove torna a vestire i panni della "tombeuse de femmes" Shane McCutcheon, il suo personaggio nella serie madre The L Word. Scorri la gallery e scopri com'è cambiata l'attrice nel corso degli anni.