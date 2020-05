6/27 ©Getty

Tutti la conoscono per il film cult Flashdance (1983) e per la serie cult The L Word. Ma dove l'abbiamo vista oltre a queste due produzioni di successo? Nei film Caro Diario, Four Rooms, The Last Days of Disco, The Grudge 2, Codice Genesi, Prima di domani, After, e nelle serie tv Frasier, Lie to Me, The Chicago Code, The Mob Doctor, Proof, The Night Shift, Taken, The Last Tycoon, Swamp Thing.

