The L Word: Generation Q, la recensione degli episodi 5 e 6

Leggi la recensione del quinto e del sesto episodio di The L Word: Generation Q (disponibile On Demand e in streaming su NOW TV). - OVVIAMENTE CI SONO SPOILER PER CHI NON HA ANCORA VISTO GLI EPISODI - Il gran finale (episodi 7 e 8) andrà in onda lunedì 1 giugno.

Dopo la rivelazione fatta a Dani in merito alla morte per overdose di Kit, Bette decide di chiudere una volta per tutte con Felicity. Che, ovviamente non la prende per niente bene, e che ribatte con un “Ti amo” che però rimane senza risposta. Capitolo chiuso, questa volta per sempre.

Da un rifiuto dato a un rifiuto ricevuto: Angie chiede alla madre di non venire alla recita scolastica per non essere messa in imbarazzo, e Bette, che comprende perfettamente la situazione, accetta. Angelica però alla fine cambia idea e dà il permesso alla genitrice di presenziare, ma SOLO per sostenere Jordi, triste per il forfait dei suoi. Bette, che sotto sotto ha capito che la sua bambina è innamorata, non solo si presenta, ma addirittura dice alle sue accompagnatrici (Shane, Quiara, Alice, Nat e Gigi) di darci dentro con gli applausi. Cuore di mamma!

Terminata la recita, Shane dice a Angie di essersi accorta di cosa sta succedendo (ndr, bisognerebbe non avere l’uso degli occhi e delle orecchie per non rendersene conto, ma vabbé!). Una serata perfetta che però finirà male. Fuori dall’auditorium, infatti, c’è il marito di Felicity, che lancia accuse pesanti: Miss Porter sta ancora frequentando sua moglie! L’uomo, visibilmente ubriaco, sale le scale e fa per avvicinarsi a Bette. Angie istintivamente si mette in mezzo, ma viene scansata con forza e finisce a terra. A quel punto, il personaggio di Jennifer Beals non ci vede più, e fa rotolare l’aggressore fino in fondo alla scalinata. Ops. Questo sì che è il genere di cose in grado di porre la proverbiale pietra tombale su una campagna già problematica.

Poteva essere tutto risolto tra le promesse spose? Ovviamente no, ma c’è da dire che questa volta è anche colpa di Mr Nunez, che ha la "delicatissima" idea di far recapitare a casa della figlia la bozza di un accordo pre-matrimoniale. Dani è offesa come non mai, mentre Sophie stranamente non si scompone: a lei non importano i soldi, a lei importa sposarsi. Peccato che Mabel, sua sorella, si accorga di un dettaglio di non poco conto: eventuali figli partoriti da lei non avranno diritto all’eredità del nonno.

Completamente fuori di sé, Dani affronta suo padre e, per usare un eufemismo, lo invita caldamente ad andare a quel paese. Il problema è che poi si richiude in sé stessa. Sophie prova a farla parlare, ma non c'è niente da fare. Così vicine, eppure così lontane… In realtà il personaggio di Arienne Mandi con qualcuno alla fine parlerà: Bette. Che, senza dubbio, ha qualche esperienza in merito all’avere un padre che non ti accetta perché sei lesbica.

Veniamo alla troppia. Dopo la notte di passione vista nel precedente episodio, per Alice, Nat e Gigi è tempo di svegliarsi (nello stesso letto, of course!) e di tornare alla vita di tutti i giorni. La prima è ancora esaltata, la terza ha un mal di testa post sbronza di dimensioni epiche, mentre la seconda…beh, diciamo che Nat non ha voglia di parlare di quanto successo. In realtà a Alice qualcosa confessa: ha paura che questo riavvicinamento a Gigi possa influire sulla loro relazione. Ovviamente si tratta di una situazione a dir poco particolare, ma sicuramente sedersi attorno a un tavolo (a un tavolino, in questo caso) e parlarne come farebbero delle persone adulte aiuterà a mettere dei paletti e a far funzionare tutto per il meglio. A regole ultimate, la troppia è pronta per la sua prima uscita ufficiale: la recita di Angie. Ed è proprio lì che Alice scopre che Bette ha mentito anche a lei, peraltro minando la sua credibilità agli occhi del network e degli spettatori del suo show…

Ancora furibonda per il tradimento di Lena, apparentemente svanita nel nulla, Tess si ritrova a gestire il Dana’s da sola. Ma in realtà sola non è: sul divano dell’ufficio sul retro, infatti, trova Finley, in pieno post-sbornia. Le due vanno a fare colazione insieme, e la bartender confessa: è un’alcolista, ma ha smesso di bere anni fa. Beveva per non dover affrontare i suoi sentimenti, per anestetizzarsi…e Finley non può che ritrovarsi nelle sue parole… Le scuse a Rebecca sono dovute, e per fortuna accettate, ma è evidente che la nostra deve ancora lavorare molto su sé stessa e su ciò che la spinge a mettere a tacere i suoi disagi interiori con litri e litri di alcol. Il personaggio di Jacqueline Toboni si fa coraggio, e finalmente telefona a suo padre…che però la liquida in pochissimo tempo, perché è alla festa di fidanzamento dell’altra sua figlia. Quella normale, per intenderci.

Intanto anche Tess è in crisi…e cede. La sera, quando si ritrova a doversi sdoppiare per servire ai tavoli e per stare dietro al bancone, ricomincia a bere. Anni di sobrietà buttati nella cosiddetta tazza del water. Ma non è finita qui: anima in pena chiama anima in pena, e, per farla breve, Tess e Finley, entrambe completamente inebriate, finiscono per fare sesso.

Quiara arriva a Los Angeles, e Shane, ancora innamoratissima, non può fare altro che portala a casa sua e passare la notte con lei. La mattina, però, è un’altra storia. Quiara, infatti, ha una confessione da fare: è incinta!! L’inseminazione artificiale ha funzionato, sarà madre…ma non vuole rinunciare a Shane, così le propone di restare nella sua vita senza obbligazioni genitoriali. E’ possibile (e sensata) una cosa del genere? Lo scopriremo più avanti, ma intanto le due vanno a fare il tifo per Angie.

Il bel Jose si fa scappare un “Ti amo” che lascia Micah letteralmente senza parole. Non staranno correndo un po’ troppo? Ciò che è certo è che, dopo le prime incomprensioni, i due per adesso sono ben felici di stare insieme e di “intrattenersi” a vicenda. Ah, l’amore!