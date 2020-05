The L Word: Generation Q, la recensione degli episodi 3 e 4

Leggi la recensione del terzo e del quarto episodio di The L Word: Generation Q (disponibile On Demand e in streaming su NOW TV). - OVVIAMENTE CI SONO SPOILER PER CHI NON HA ANCORA VISTO GLI EPISODI

TLW:GQ, leggi la recensione dei primi due episodi

The L Word: Generation Q, cos'è successo nel terzo episodio

Bette è in piena campagna elettorale, e questa volta sul piatto c’è un altro tema caldo: il sistema scolastico pubblico, che ovviamente dev’essere quanto più possibile di qualità ed egualitario. Peccato però che Angie frequenti una scuola privata…e peccato che abbia appena dato un pugno a una compagna che ha parlato male di sua madre!! E’ un mondo ingiusto, razzista e omofobo, dice il personaggio di Jennifer Beals a quello di Jordan Hull, ma lei è più forte di ogni cosa, di sicuro di quella bulla, che ora si ritrova col naso rotto.

Essere la figlia di una cittadina famosa ha certi vantaggi, ma ha anche degli inconvenienti, tipo avere i riflettori puntati addosso e finire sul web in due nano-secondi, dunque c’è bisogno di correre ai ripari. Dani e Pierce suggeriscono di far iscrivere Angie a una scuola pubblica (fatti, non parole!), ma Bette non è convinta. Alla fine, però, anche su richiesta della stessa Angelica, cede, e la cosa non passa inosservata durante il dibattito, piuttosto acceso, con Milner. Maschio bianco etero 0, donna afro-americana lesbica 1, palla al centro. Eppure tutto rischia di andare a rotoli…perché Bette ha ricominciato a vedersi di nascosto con Felicity. Dani lo scopre per caso: Houston, abbiamo un problema!

A proposito di Dani: in questo episodio ci viene rivelato che sua madre è morta quando lei era molto giovane, cosa che spiega il suo attaccamento al padre. Attaccamento che però è reciproco, infatti Mr Nunez, dopo le dure parole pronunciate in precedenza, non solo ha deciso di scusarsi, ma addirittura ora è disposto a sostenere le spese del matrimonio della figlia. Che, così lui spera, si terrà in un prestigioso e lussuoso hotel. Il personaggio di Arienne Mandi ovviamente apprezza il gesto ed è ben contento di riconciliarsi col genitore…ma quello di Rosanny Zayas la prende in maniera decisamente diversa.

Di nuovo, Dani non ha consultato la sua (non troppo, in questo momento!) dolce metà prima di prendere una decisione. Il litigio post sopralluogo è pressoché inevitabile: Sophie non vuole sposarsi in un posto che sente così lontano da sé e dalle sue origini, e il fatto che la sua fidanzata non lo capisca (o meglio, lo capisca ma decida deliberatamente di ignorarlo per non litigare nuovamente col padre) la ferisce profondamente.

Anche Micah in questo episodio ha a che fare con una grossa delusione: il bel Jose gli dà buca all’ultimo momento, peraltro con una scusa a dir poco vaga (questioni personali cosa significa di preciso?), così il personaggio di Leo Sheng si ritrova a scrollare su una app di incontri e a fare sesso con uno sconosciuto. Come poi dirà all’amica Sophie, non è la prima volta che gli capita di comportarsi così: parlare delle proprie emozioni e sensazioni è difficile, mentre il sesso occasionale scacciapensieri è facile.

Detto, fatto: senza perdere tempo, Shane ha rilevato il bar visto nel precedente episodio, che a breve tornerà a essere un glorioso locale queer. Lena e Tess continueranno a gestirlo, dunque è una vittoria per tutti. Per Tess in realtà un po’ meno, perché Lena, decisamente non immune al fascino del personaggio di Kate Moennig (come peraltro, così parrebbe, il 99% della popolazione femminile di Los Angeles!), darà sfogo ai suoi impulsi e sedurrà la sua nuova capa senza pensarci due volte. Alice è ovviamente contentissima, mentre per Bette è chiaramente una mossa impulsiva, non ragionata: sarebbe bene non prendere decisioni importanti quando si ha il cuore spezzato, e lei ne sa qualcosa, purtroppo. Non ha tutti i torti, e Shane lo sa bene, anche perché, in un momento di malinconia, si ritrova a rispondere ai messaggi della sua ex moglie. Cosa bolle in pentola?

Dopo una nottata fantastica con Rebecca, Finley scopre che la sua ultima conquista è ministro del culto in una chiesa piuttosto aperta e inclusive, ma lo shock è forte, anche perché la nostra è cresciuta in una famiglia fortemente cattolica e fortemente praticante, cosa presumibilmente non facile per una persona gay. Sì, il personaggio di Jacqueline Toboni ha chiaramente delle questioni in sospeso con il suo passato e con la religione, infatti sul finire dell’episodio la ritroviamo in lacrime in una chiesa. Accanto a lei c’è la sopracitata Rebecca, che, senza dire nulla, le prende la mano.

Chiudiamo con Alice, che, recidiva (Dana e Lara anyone?), ha la bella idea di far riavvicinare Gigi e Nat, perché, a quanto pare, dopo il divorzio tutti i loro amici si sono schierati dalla parte della prima, considerata “quella divertente.” Nat inizialmente è assolutamente contraria all’idea, ma poi, durante il dibattito di Bette, si ritrova a ridere e scherzare con la sua ex moglie. Scatta la gelosia, inevitabilmente, ma Alice si lascia rassicurare dalle parole della sua compagna. Farà bene o farà male? Fidarsi o non fidarsi?