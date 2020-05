The L Word: Generation Q, la recensione dei primi due episodi

Leggi la recensione dei primi due episodi di The L Word: Generation Q (disponibili On Demand e in streaming su NOW TV). - OVVIAMENTE CI SONO SPOILER PER CHI NON HA ANCORA VISTO GLI EPISODI

The L Word: Generation Q: cos'è successo nel primo episodio

Sono passati dieci anni dall’ultima volta che abbiamo visto Bette, Shane e Alice. Partiamo dalla prima, interpretata da una Jennifer Beals in grandissima forma. Anzitutto, Bette vive ancora a Los Angeles (nel finale di serie di The L Word era in procinto di trasferirsi a New York), e insieme a lei c’è Angie (Jordan Hull), la figlia avuta con l’ex moglie Tina, che è ormai cresciuta ed è una sedicenne mediamente ribelle e mediamente in fissa per la sua migliore amica. Miss Porter, sempre ambiziosa, è in piena campagna elettorale per una carica decisamente prestigiosa, quella di sindaco. Contro di lei Eric Garcetti, l’attuale Primo Cittadino, al suo fianco il fidato Pierce, che ha trovato un nuovo potenziale sostenitore: la Nunez Inc. Bette si ritrova così a parlare con Dani (Arienne Mandi), l’addetta alle pubbliche relazioni, nonché la figlia del proprietario della ricchissima società, Rodolfo, ma quando capisce che la Nunez Inc. è legata anche all’industria farmaceutica (per la precisione, è coinvolta nella produzione e nella vendita di farmaci oppiacei), declina gentilmente il supporto economico.

Come se ciò non bastasse, durante una conferenza stampa un uomo la incolpa di essere andata a letto con sua moglie, tale Felicity Adams, che all’epoca di questo flirt era una sua sottoposta. Ops. Inutile dire che sua figlia, che viene a scoprire tutto quanto online, non la prende per niente bene, cosa che, inevitabilmente, porta a un litigio piuttosto acceso. Ma c’è da dire che la giovane Angelica ci mette anche del suo, marinando la scuola per andare in giro con l’amica del cuore (letteralmente!) Jordi, che frequenta un liceo pubblico, che svapa erba (legale!) e che ha già la patente. Bad girl!

Per fortuna, Miss Porter ha al suo fianco due pilastri: Alice, che nel frattempo ha fatto carriera e che ora ha un talk show tutto suo che si chiama come lei, e Shane, che dopo aver rotto con sua moglie e dopo aver venduto i suoi saloni di Londra, Parigi e New York ha deciso di tornare a casa. E’ infatti proprio Alice ad aiutarla a chiarire la sua posizione, invitandola alla prima puntata della nuova stagione del suo programma. Grazie a un accorato appello, Bette riesce a recuperare terreno e credibilità, ma la persona più colpita in assoluto è sicuramente la sopracitata Dani Nunez, che in quel preciso momento capisce di voler intraprendere una nuova avventura e che, nel finale dell’episodio, si propone come responsabile della comunicazione della campagna elettorale di questa nuova forza (lesbica) della natura..

Tornando a Alice: la nostra, che ovviamente ha sempre il volto di Leisha Hailey, adesso è una star del piccolo schermo, ma è anche una donna impegnata in una relazione seria…così seria da aver deciso di accollarsi anche due bambini non proprio simpaticissimi! La sua compagna, la terapeuta Nat (Stephanie Allyne), è infatti madre di due pargoli avuti con l’ex moglie Gigi (Sepideh Moafi), ex moglie che è la madre biologica dei piccoli e che è fin troppo presente nella loro vita, cosa che non fa che rendere ancora più indefinita una situazione già di per sé piuttosto complicata.

Veniamo poi a Shane, tornata a casa, come scritto poco sopra, dopo aver rotto con sua moglie, che di nome fa Quiara e che, a quanto pare, sta cercando disperatamente di mettersi in contatto con lei. Che dire del personaggio di Kate Moennig? Che Shane è sempre Shane, dunque non stupiamoci se praticamente ogni donna che incrocia il suo cammino casca inesorabilmente ai suoi piedi!! La nostra “tombeuse de femmes” preferita, però, ha il cuore spezzato, si vede chiaramente… Forse per compassione, forse per non restare da sola in una casa enorme e vuota sulle colline, dice a Finley (Jacqueline Toboni) – l’assistente personale di Alice, mandata lì dall’amica pe montarle il letto – che se vuole può sistemarsi da lei per un po’.

Ed eccoci infine ai personaggi della nuova generazione, un gruppo di quattro amici formato dalle già citate Dani e Finlay più Sophie e Micah. Del personaggio di Arienne Mandi sappiamo già parecchie cose, ma ce ne sono due importantissime da aggiungere: che sul finire dell’episodio chiede a Sophie, con cui fa coppia fissa ormai da un bel po’, di sposarla, e che suo padre non ha mai preso seriamente la sua relazione. Anche riguardo Finley ci sono altri dettagli: il suo nome è Sarah, ma nessuno, a parte i membri della sua religiosissima famiglia, la chiama così, è praticamente fuggita dal Missouri appena ha potuto, ed è l’incarnazione vivente del modo di dire “vivere alla giornata.” Però è un pezzo di pane!

Sophie Suarez (Rosanny Zayas), la futura moglie di Dani, lavora come producer per lo show di Alice (dunque lei e Finley sono colleghe oltre che amiche), e, proprio come lei, vorrebbe renderlo ancora più queer, ancora più femminista e ancora più inclusive, nonostante la ritrosia del network; mentre Micah Lee (Leo sheng), giovane professore associato e coinquilino di Dani e Sophie, apertamente transgender, invita fuori a cena l’aitante Jose Garcia (Freddy Miyares), il nuovo inquilino del complesso residenziale. Sì, insomma: l’amore è nell’aria, i drammoni anche!