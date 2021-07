Nove perfetti sconosciuti, nuovo trailer della serie con Nicole Kidman

Il team di “Big Little Lies” e “The Undoing” torna per una nuova serie con Nicole Kidman. Ricco cast per lo show in arrivo il 20 agosto

approfondimento

Nove perfetti sconosciuti, le foto della serie con Nicole Kidman

Alle spalle del progetto vi è lo stesso team che ha sviluppato due acclamati show con protagonista l’attrice premio Oscar per “The Hours”, ovvero “Big Little Lies” e “The Undoing”. Una serie che promette d’essere un must watch dell’estate, disponibile su Amazon Prime Video, visibile anche su Sky Q e NOW. Otto episodi mostrati in parte dal nuovo trailer, proposto online per aumentare l’hype degli spettatori.