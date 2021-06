Only Murders in the Building, il teaser della serie con Selena Gomez

Only Murders in the Building è il titolo della serie con protagonista la popstar ( FOTO ), classe 1992. Nelle scorse ore Hulu ha pubblicato il teaser della produzione che potrà contare sulla presenza di volti noti del mondo dorato di Hollywood.

Nel corso degli anni Selena Marie Gomez, questo il nome all’anagrafe, ha spaziato tra musica, recitazione e moda affermandosi come una delle stelle più seguite a livello mondiale.

Nelle scorse ore la voce di Lose You To Love Me ha conquistato grande attenzione mediatica per lo shooting fotografico realizzato per Vogue Australia e Vogue Singapore.