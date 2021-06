Selena Gomez, modella per Vogue Australia e Vogue Singapore

Nelle scorse ore la voce di Lose You To Love Me ha pubblicato una serie di foto realizzate per due versioni del magazine punto di riferimento nel mondo della moda.

Dalla carriera di attrice a quella di cantante passando per il grande successo come modella e imprenditrice, Selena Marie Gomez , questo il nome all’anagrafe, è tra le artiste più amate, influenti e seguite a livello internazionale.

approfondimento

Negli anni la cantante ha scalato le classifiche mondiali, tra i suoi brani più amati troviamo Same Old Love, Kill Em with Kindness e Back To You.