DJ Snake & Selena Gomez, pubblicato il backstage di Selfish Love

Selfish Love è il titolo della collaborazione del DJ e produttore francese con la stella del pop , classe 1992 , che nell’ultimo decennio ha scalato le classifiche in ogni angolo del pianeta. Poche ore fa DJ Snake ha accompagnato il pubblico sul set del videoclip del brano mostrando retroscena e immagini inedite.

Dalle scene realizzate con un green screen alla preparazione nei camerini passando per i differenti outfit sfoggiati dai due protagonisti. Il filmato, dalla durata di oltre due minuti e mezzo, mostra dettagli e curiosità ai fan che hanno così potuto conoscere più da vicino la realizzazione del videoclip.

Selena Gomez, il nuovo album è Revelación

Nei giorni scorsi la voce di Lose You To Love Me ha pubblicato il nuovo atteso progetto discografico, ovvero Revelación.

Il disco di Selena Gomez (FOTO) ha conquistato il pubblico che ha risposto positivamente all’album, grazie anche al successo dei singoli che hanno avuto il compito di farne da traino, ovvero De Una Vez, Baila Conmigo e proprio Selfish Love.